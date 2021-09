« Mode de vie sain » : la Commission européenne veut « un étiquetage nutritionnel obligatoire harmonisé »

Le but de cette campagne de deux ans est de « promouvoir un mode de vie sain pour tous, toutes générations et tous groupes sociaux confondus, dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des Européens ».

Trois axes de développement sont mis en avant : mieux sensibiliser, favoriser un accès plus facile au sport et promouvoir une approche globale. La Commission européenne est la coordinatrice de cette action et annonce plusieurs actions.

Il y a évidemment un volet financier : « 470 millions d'euros seront disponibles pour des actions sportives au titre d'Erasmus+, 290 millions d'euros au titre d'Horizon Europe et 4,4 millions d'euros au titre de EU4Health ».

Il est aussi question d’une « application mobile européenne pour la prévention du cancer afin de sensibiliser à l'importance de modes de vie sains » et d’« élaborer et mettre à jour une base de données sur les ingrédients alimentaires contenant des informations sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés vendus dans l'UE ».

La Commission veut aussi un « étiquetage nutritionnel obligatoire harmonisé sur la face avant des emballages » et enfin « soutenir l'élaboration de politiques favorables à des modes de vie sains fondées sur des données probantes ».