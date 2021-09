Eliezer Rabinovici élu président du Conseil du CERN

L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire explique qu’il prendra la suite d'Ursula Bassler, dont le mandat arrivera à son terme fin décembre, après trois années passées dans ces fonctions.

Eliezer Rabinovici a de son côté été élu pour un mandat d’un an renouvelable deux fois. Il prendra ses fonctions au 1er janvier 2022. « M. Rabinovici est actuellement professeur à l'Institut de physique Racah de l'Université hébraïque de Jérusalem et titulaire de la chaire Louis Michel à l'Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) », rappelle le CERN.

Il a un long parcours international : « Il a obtenu son doctorat en physique des hautes énergies à l'Institut Weizmann des sciences, en 1974. Il a ensuite travaillé comme attaché de recherche au Fermilab et au Laboratoire national Lawrence de Berkeley, avant de retourner en 1977 en Israël et à l'Université hébraïque de Jérusalem comme maître de conférence, université dont il sera directeur de 2005 à 2012 ».

« Ses principaux domaines de recherche sont la physique théorique des hautes énergies, en particulier la théorie quantique des champs et la théorie des cordes ». Ces nouvelles fonctions au sein du CERN ne sont pas franchement une surprise puisqu’il était membre du Conseil depuis 2004 et vice-président entre 2016 à 2018.

« Durant mes 16 années en tant que membre du Conseil du CERN, j'ai été, jour après jour, fasciné par l'engagement, la collaboration et le savoir de ces personnes qui travaillent ensemble pour accomplir une même mission. Je suis honoré que le Conseil m’ait choisi comme président, et je le remercie de me donner la possibilité de servir la communauté scientifique du CERN, ainsi que ses États membres et États membres associés », déclare Eliezer Rabinovici.