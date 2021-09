Facebook met à jour ses contrôles de cookies en Europe

Sur le réseau social et Instagram, de nouveaux contrôles sont diffusés afin que les utilisateurs aient davantage de choix dans la gestion des cookies.

Comme Facebook l’explique dans un billet, ce changement doit mettre la société en phase avec l’évolution des prérequis dans ce domaine, principalement par l’action du RGPD et de la directive ePrivacy.

Actuellement en déploiement, ces changements apparaissent de deux manières. D’abord dans l’acceptation initiale, plus granulaire sur les finalités. Ensuite, et surtout, un contrôle permettant de modifier le réglage. D’autant plus utile dans le cas où les cookies ont déjà été acceptés ou pour savoir ce qui est prélevé dans les habitudes de navigation.