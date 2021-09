Supercalculateurs : EuroHPC JU fête sa première année d’autonomie

C’est en effet le 23 septembre 2020 que l’European High-Performance Computing Joint Undertaking (ou entreprise commune européenne de calcul à haute performance) obtenait « son autonomie vis-à-vis de la Commission européenne, lui permettant de fonctionner par ses propres moyens et de définir son propre budget ».

Elle en profite pour revenir sur quelques éléments marquants : l’acquisition de sept supercalculateurs en Europe (dont deux déjà inaugurés : Vega en Slovénie et MeluXina au Luxembourg), le lancement de la première vague de projets sur les supercalculateurs, la mise en route de la seconde phase du développement du premier CPU pour les supercalculateurs, etc.

Pour l’avenir, EuroHPC JU prévoit d'inaugurer cinq autres machines d’ici un an (Italie, Finlande, Bulgarie, Portugal et République tchèque), d'acheter des ordinateurs/accélérateurs quantiques, mettre en place un programme de formation et d’éducation paneuropéen…