Financement en ligne : Twitter généralise ses « Tips », ouverts au Bitcoin

La fonctionnalité était en test, elle est désormais ouverte à tous les comptes, en commençant par iOS. Les autres suivront dans les semaines à venir.

En pratique, cela permet à un utilisateur d'indiquer quel est son compte sur certaines plateformes partenaires comme Bandcamp, Cash App, Chipper, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash et Venmo. Deux sont ajoutées pour l'occasion : GoFundMe et PicPay.

Comme souvent, on regrette le manque d'ouverture d'une telle option, puisque ceux qui se financent par des plateformes locales et/ou indépendantes sont exclus.

Twitter n'a pas oublié les cryptomonnaies, chères à son fondateur. Il est ainsi possible d'envoyer un « tip » via le réseau Bitcoin Lightning et la plateforme Strike accessible depuis le Salvador et les USA (sauf Hawaï et New York).

Que les adeptes d'ouverture et de décentralisation se rassurent, ils peuvent indiquer une simple adresse Bitcoin qu'ils utilisent avec le portefeuille de leur choix. Tout est détaillé sur cette page.