L'European Processor Initiative (EPI) livre ses puces de test EPAC 1.0 (RISC-V)

Le projet consiste à proposer un écosystème complet autour d'un processeur généraliste ainsi qu'une galaxie d'accélérateurs se basant sur une architecture ouverte.

L'EPI vient d'annoncer que les puces de tests de ces derniers ont été livrées, la fabrication ayant commencé début juin. L'EPAC 1.0 (European Processor Accelerators) contient quatre micro-tuiles pour le traitement des vecteurs (VPU).

Elles sont basées sur une unité de calcul conçue par le Barcelona Supercomputing Center et l'université de Zagreb, accompagnée d'un cœur Avispado RISC-V développé par SemiDynamics.

On trouve deux autres accélérateurs dans la puce : une Stencil and Tensor (STX) conçu par Fraunhofer IIS, ITWM et ETH Zürich, ainsi qu'un variable precision processor (VRP) du CEA LIST. Le tout est interconnecté au sein de la puce à haut débit, avec un SerDes d'EXTOLL

143 puces de test ont été fabriquées par Global Foundries, en 22 nm FS-SOI (22FDX) pour le moment, la surface finale étant de 26,97 mm², avec un packaging FCBGA (22 x 22 mm) et une fréquence de 1 GHz.

Elles permettront aux partenaires de commencer à se familiariser avec son fonctionnement et préparer la suite, notamment le développement d'outils logiciels exploitant ces accélérateurs qui évolueront dans leur conception et leur forme dans les mois à venir. Notez au passage que l'extension Vector 1.0 de RISC-V a été finalisée il y a quelques jours.