Les contre-mesures à prendre pour se protéger du ransomware Conti

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la National Security Agency (NSA) ont publié un avis de cybersécurité au sujet de l'augmentation des cyberattaques par ransomware Conti.

La CISA et le FBI ont en effet observé plus de 400 attaques visant des organisations américaines et internationales afin d’y voler des fichiers, chiffrer des serveurs et des postes de travail et exiger une rançon pour restituer des données sensibles volées.

L'avis comprend des détails techniques sur les mesures d'atténuation que les organisations peuvent prendre pour réduire les risques vis-à-vis du ransomware.