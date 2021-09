La bêta d'Ubuntu 21.10 (Impish indri) est disponible

Cette publication suit le calendrier prévisionnel, selon lequel le noyau sera figé la semaine prochaine. Le « final freeze » est pour le 7 octobre et la publication finale pour le 14 octobre, 9 jours après Windows 11.

Les notes de version indiquent que GNOME passe à sa version 40 et que Wayland sera utilisé avec les pilotes graphiques de NVIDIA désormais. Comme annoncé il y a peu, Firefox sera intégré sous la forme d'un snap et non plus comme un paquet classique.

Bien entendu, les applications intégrées seront mises à jour vers des versions plus récentes. Le noyau est attendu en version 5.13. Les notes de versions de l'édition Budgie évoquent aussi une compatibilité avec le Compute Module 4 pour la version Raspberry Pi.