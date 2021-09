Tor : la migration des services de la V2 à la V3 se passe bien

Point d’étape pour Tor, qui publie un compte-rendu des derniers mois et en profite pour vanter les avantages de la V3 des services onion. Le nombre d’adresses en V3 est en augmentation constante et l’équipe encourage à se mettre à jour aussi rapidement que possible.

Pour les retardataires, Tor revient sur plusieurs changements cruciaux entre les deux versions. Par exemple, le passage de 16 à 56 caractères pour les adresses, qui contiennent une clé publique ed25519 complète et non plus simplement son empreinte.

Parmi les objectifs de la V3, citons la volonté constante de limiter plus strictement les informations accessibles. Par exemple, le dossier caché du service (HSD) ne contient plus des informations en texte clair, mais une table distribuée d’empreintes. L’adresse V3 étant elle-même une clé, toutes les données envoyées dans le HSD peuvent être chiffrées.