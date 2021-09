Fortnite ne reviendra pas de sitôt sur l’App Store d’iOS

Dans un jugement récent, Apple et Epic ont tous les deux perdu, en quelque sorte. Apple doit d’un côté autoriser la présence de liens vers d’autres moyens de paiement dans les applications tierces, tandis qu’Epic s’est rendu coupable d’avoir brisé ses engagements contractuels.

Dans le sillage du verdict, Tim Sweeney, fondateur et directeur général d’Epic, avait demandé à Apple de réactiver le compte développeur du studio, pour permettre un retour de Fortnite sur iOS. Mais à Cupertino, on argue que cette décision sera prise quand le jugement sera définitif. Or, Epic a fait appel de la décision.

Via une série de tweets, Sweeney s’en prend une nouvelle fois à Apple, affichant sa colère. Le grief ? La position d’Apple, qui ne cesserait de changer au gré des vents. La firme avait promis à Epic qu’elle accueillerait à nouveau le studio s’il engageait à respecter les mêmes règles que tout le monde.

Epic et Apple se seraient donc mis d’accord pour ce retour, jusqu’au changement brutal chez Apple. Sweeney dénonce ce revirement, Apple ne voulant prendre aucune décision avant l’épuisement de tous les recours en appel, ce qui pourrait prendre jusqu’à cinq ans.

Malheureusement pour Sweeney, de nombreuses réponses aux tweets pointent vers une certaine incohérence dans le propos. Notamment qu’Epic ne s’est pas mis d’accord avec Apple : le tribunal l’a imposé. En outre, qu’Epic a déclenché les évènements et s’est attiré lui-même les foudres du juge, puisque la cassure du contrat a été confirmée. Enfin, qu’Apple comptait s’en tenir au jugement, mais que c’est bien Epic qui a fait appel.