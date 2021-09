BienouBien.com : Maif et Ulule lancent une place de marché « dédiée à la consommation engagée »

Cette plateforme d’ecommerce est pensée pour des produits du quotidien. Elle a « l’ambition est de proposer une solution alternative aux citoyens souhaitant consommer de façon responsable ».

Afin de proposer des produits sur Bien ou Bien, les boutiques doivent s’engager sur deux points : « pas de vêtements en coton bio d'Inde produits dans des conditions contestables, ni de produits certes “made in France” mais qui utiliseraient des matières toxiques ». Il est aussi question « d’une exigence de transparence et de pédagogie afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés. ».

Pour ce lancement, 2 000 références (modes et accessoires, hygiène, alimentation, puériculture, livres et papeterie, maison et jardin, sport, jeux et jouets…) sont proposées par 100 commerçants. La plateforme souhaite tripler ces chiffres l’année prochaine. Un manifeste est disponible par ici.