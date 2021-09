Chrome 94 peut indiquer aux applications web quand un utilisateur est absent

Nouvelle version pour le navigateur de Google, avec à la clé plusieurs nouveautés, surtout à destination des développeurs. Dans la foulée, elle colmate 17 vulnérabilités, dont 5 critiques.

Cette mouture 94 amène avec elle une petite controverse, car elle introduit une nouvelle API baptisée Idle detection. Elle exploite plusieurs signaux destinés à préciser à une application web quand un utilisateur n’utilise plus son appareil. Ce type d’information est couramment utilisé par des applications pour basculer par exemple en statut « absent ».

Les critiques ne viennent pas tant des développeurs web que des concurrents. Mozilla y voit une « opportunité pour le capitalisme de surveillance » et une autre pour les acteurs malveillants. Par exemple, une application web pourrait se servir de l’API pour détecter les absences d’une personne et maximiser la consommation des ressources pendant ces périodes.

L’équipe de développement de WebKit (moteur de Safari) est du même avis et tire encore plus la sonnette d’alarme. Elle n’y voit aucune opportunité sérieuse pour les développeurs. En revanche, elle estime que cette API pave la voie à de nombreux scénarios d’attaques et qu’aucun garde-fou digne de ce nom ne peut les empêcher. Comme Mozilla, elle s’oppose à l’inclusion de cette API.

Parmi les autres nouveautés, signalons l’API VirtualKeyboard, qui permet aux développeurs de mieux contrôler le clavier virtuel : son emplacement, sa forme, sa disposition, etc. Une autre API, WebCodecs, autorise l’accès aux codeurs/décodeurs logiciels et matériels, ce qui devrait permettre une hausse des performances dans certains cas. AppCache est en revanche supprimée, comme elle le sera dans Firefox et Safari.

Citons également l’API postTask qui permet de définir trois niveaux de priorités pour les tâches JavaScript (user-blocking, user-visible ou background), un profileur d’échantillons pour mesurer les temps d’exécution JavaScript, ou encore plusieurs API pour manipuler directement les données brutes émanant de certains appareils, comme les caméras et appareils photo.