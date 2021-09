Canonical étend le support d’Ubuntu 14.04 et 16.04 à dix ans

Comme les moutures LTS 18.04 et 20.04, Ubuntu 14.04 et 16.04 ont désormais un support maximal de 10 ans, modifiant les dates de fin. Pour le premier, on passe d’avril 2022 à avril 2024. Pour le second, d’avril 2024 à avril 2026.

« Avec le cycle de vie prolongé d’Ubuntu 14.04 et 16.04 LTS, nous entrons dans un nouveau chapitre de notre engagement [envers les entreprises]. Chaque secteur industriel a son propre cycle de déploiement et adopte les technologies à un rythme différent. Nous offrons un cycle de système d’exploitation qui permettra aux entreprises de gérer leur infrastructure comme elles l’entendent », a indiqué Nikos Mavrogiannopoulos, responsable produit chez Canonical.

Notez que le support classique d’une mouture LTS est toujours de cinq ans. Les entreprises peuvent acheter cinq années supplémentaires, auparavant limitées à trois. Les structures qui avaient acheté cette extension pour Ubuntu 14.04 et 16.04 reçoivent donc deux années supplémentaires.