Premières bêtas pour iOS et HomePod OS 15.1, le lossless et le Dolby Atmos de retour

Les réglages liés à la lecture sans perte et au Dolby Atmos (en plus du simple audio spatial) ont fait quelques apparitions pendant les bêtas, mais ne sont pas dans les versions finales d’iOS 15 et HomePod OS 15.

Depuis hier soir, la première bêta d’iOS 15.1 et son équivalent pour les HomePod sont disponibles auprès des développeurs et réactivent ces deux fonctions.

Il était temps, car à la sortie d’iOS 14.6 qui inaugurait le format Lossless Audio et le Dolby Atmos dans Music, Apple avait promis que ses enceintes (l’ancienne et la mini) seraient compatibles « plus tard ». Il n’est pas certain qu'elles soient vraiment taillées pour exploiter ces technologies, le lossless et le Dolby Atmos nécessitant des appareils spécifiques pour sentir la différence.

Si vous avez la bêta, vous trouverez les nouveaux réglages dans l’application Maison. Cliquez sur l’icône maison en haut à gauche, rendez-vous dans les réglages puis, dans Media, choisissez Apple Music. Vous devriez trouver des interrupteurs Lossless Audio et Dolby Atmos.

Enfin, la bêta d’iOS/iPadOS 15.1 restaure la fonction SharePlay. Elle permet pour rappel de synchroniser des contenus lors d’un appel FaceTime pour que les participants puissent en profiter ensemble, en discuter, réagir, etc. SharePlay sera disponible aussi sur macOS 12 et l’Apple TV.