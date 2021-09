106 membres de la mafia italienne arrêtés pour cybercriminalité

Une opération policière conjointe entre Europol, les polices italienne et espagnole a abouti à l'arrestation de 106 membres de la mafia italienne pour des crimes liés à la cybercriminalité et au blanchiment d'argent, relève The Record. Le préjudice serait estimé à plus de 10 millions d'euros.

Les membres du groupe ont été décrits comme ayant un « degré élevé de technicité ». Ils se concentraient sur les attaques par échange de carte SIM, le phishing et le vishing afin de pirater les réseaux d'entreprise, voler des fonds ou inciter les employés à envoyer des paiements sur les mauvais comptes dans le cadre d'un schéma classique appelé « fraude au PDG » ou « escroquerie au BEC ».