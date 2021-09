Windows 11 : enfin une nouvelle version de l’outil de vérification

Microsoft diffuse une révision de son outil chargé de vérifier la compatibilité d’une machine avec Windows 11, dont la sortie commerciale se fera dans deux semaines.

Cette nouvelle mouture se veut beaucoup plus complète. Que le test soit positif ou non, une fenêtre affiche maintenant des résultats plus complets : démarrage sécurisé, présence de TPM 2.0, le degré de prise en charge du processeur (modèle compatible, fréquence supérieure à 1 GHz, au moins deux cœurs), quantité de mémoire vive (au moins 4 Go) et stockage disponible (au moins 64 Go).

Chaque élément est accompagné d’une pastille verte ou rouge, permettant de savoir si des travaux sont à prévoir. Dans le cas du démarrage sécurisé et de TPM 2.0, il peut s’agir de simples options à modifier dans le BIOS ou d’une mise à jour de ce dernier.

Pour le reste, l’application garde ses attributs : sauvegarde dans OneDrive, dernière vérification de Windows Update, taux de remplissage du stockage ou encore temps de démarrage de la machine. « Contrôle d’intégrité du PC » veut faire ce qu’elle annonce, mais le contenu reste sommaire. On en retiendra surtout la vérification de la compatibilité avec Windows 11.