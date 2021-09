Journée de grève nationale chez Orange

Six organisations syndicales (CFDT F3C, CFTC Orange, CGT PAPT, FO Com, UNSA Orange et Sud PTT) ont déposé un préavis pour aujourd’hui. « Il concerne l’ensemble des titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires ainsi que les personnels fonctionnaires titulaires et non-titulaires de droit public ».

Les revendications sont nombreuses. En voici quelques unes : « révision du plan Engage 2025 […] pour une politique de l’emploi et des salaires qui ne soit plus dictée par les garanties de dividende et la seule évolution des cours de l’action Orange », « des mesures salariales 2021 complémentaires […] permettant des augmentations collectives significatives pour tous », « le gel de tous les projets de restructuration », « l’arrêt des saignées d’effectifs d’Orange en France », etc.