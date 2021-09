iOS/iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8 sont disponibles

Comme prévu, les versions finales des nouvelles plateformes d’Apple sont disponibles depuis hier soir 19h, à l’exception de macOS 12 (Monterey) qui doit attendre encore un peu. Le plus gros morceau concerne bien sûr iOS 15.

Parmi les nouveautés, signalons un navigateur Safari remanié (avec des onglets en bas notamment), l’audio spatial, l’arrière-plan flouté dans FaceTime, une légère révision des notifications avec résumé, une nouvelle application Météo, des cartes modernisées dans Plans (mais pas encore en France), la collaboration dans Notes, la reconnaissance du texte dans les photos, un traitement local pour de nombreuses requêtes ou encore une multitâche plus simple sur iPad.

tvOS 15 n’apporte pas grand-chose en comparaison. Le système supporte la détection des AirPods, qui peuvent alors se connecter automatiquement. C’est du moins l’idée, car ce n’est pas toujours si simple. tvOS 15 prend également en charge les paires de HomePod mini en mode stéréo, l’audio spatial, pousse les contenus partagés par d’autres utilisateurs (par exemple via Messages) et peut afficher les caméras HomeKit en grille.

watchOS 8 n’a pas non plus l’ampleur d’iOS 15, mais on trouve quelques nouveautés sympathiques. Il détecte par exemple les chutes à vélo, le cyclisme en extérieur étant d’ailleurs détecté comme activité à part entière. On trouve aussi de nouveaux cadrans, plusieurs applications ont été refaites (Contacts, Localiser, Maison…) et on peut créer plusieurs minuteurs.

S’agissant de nouvelles versions majeures, la sauvegarde des appareils est chaudement recommandée, quand elle est possible. Dans le cas d’iOS et iPadOS 15, les mises à jour pèsent plusieurs Go. Selon la connexion et l’âge de l’appareil, l’opération peut durer un bon moment. Comme toujours avec watchOS, la nouvelle mouture ne pourra être récupérée que depuis un iPhone à jour.