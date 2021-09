Au CEA, une formation gratuite pour « pour appréhender les enjeux de la transition énergétique »

Ouverte à tous, elle est proposée en partenariat avec l’INSTN (Institut national des sciences et techniques nucléaires). Le but est de vous donner « les clés pour comprendre les enjeux de la transition énergétique dans ses dimensions climatiques, géopolitiques et technico-économiques, et prendre part au débat citoyen sur le sujet. ».

Cette formation apportera des éléments de réponse à de nombreuses questions : « Quelles énergies utiliserons-nous demain ? Quelle est la place du pétrole, du gaz, du nucléaire, des énergies renouvelables dans le mix énergétique ? Comment construire un système énergétique bas-carbone ? Comment concilier ces contraintes avec des objectifs climatiques ambitieux ? ».

Le premier volet, baptisé « Systèmes énergétiques : objectif bas-carbone », dure 3h environ. Il comprend huit modules, dont la durée varie entre 5 et 30 minutes. Deux autres volets sont prévus pour 2022 : « Les vecteurs des énergies bas carbone : électricité, hydrogène... » et « L'efficacité énergétique ».