Altice veut se payer l’opérateur virtuel Coriolis Télécom pour 475 millions d’euros

Après avoir jeté son dévolu sur l’opérateur virtuel Afone (qui détient 50 % de Réglo Mobile), le groupe de Patrick Drahi annonce avoir « conclu un accord d'exclusivité pour acquérir 100 % de Coriolis S.A ».

En plus des 770 000 clients mobile d’Afone, les chiffres de SFR vont grossir de « plus de 500 000 clients » fixes et mobiles mélangés, ainsi que 30 000 entreprises. Pour Altice, ce rachat ne permet pas seulement de « gagner » des clients :

« Avec cette opération envisagée, Altice France intégrerait l'expertise existante, les partenariats, le réseau de distribution bien établi, les bases clients B2C et B2B, et les capacités de service clients de Coriolis, très complémentaires avec celles de SFR et Intelcia ».

Le rachat d’Afone lui ouvrait déjà de nouvelles portes pour son réseau de distribution en devenant partenaire de Leclerc avec Réglo Mobile.

Le montant du rachat de Coriolis « se composerait d’un prix d’achat initial de 298 millions d'euros et d'un versement différé de 117 millions d'euros ». La transaction est évidemment soumise à l’approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée en 2022.