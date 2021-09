Ubuntu 18.04.6 résout un problème avec le média d’installation

Cette nouvelle mouture ne devrait pas être utilisée massivement, Ubuntu 20.04 étant disponible depuis bientôt un an et demi. Elle remplace cependant la version 18.04.5 sortie l’année dernière et dont le média d’installation ne pouvait plus être installée.

Pourquoi ? Parce qu’à la suite d’une faille de sécurité dans Grub2, Canonical a dû révoquer une clé de sécurité nécessaire à l’installation. L’entreprise a un peu pris son temps, mais les nouvelles images ISO fonctionnent au moins sans problème. Elles intègrent bien sûr toutes les mises à jour de stabilité sorties jusqu’à maintenant.

Les nouvelles images sont disponibles depuis vendredi soir, aussi bien pour Ubuntu Desktop que Server, pour x86_64 et AArch64. Rappelons qu’Ubuntu 22.04, qui sortira en avril prochain, sera la nouvelle version LTS.