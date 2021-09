Free dispose d'un second transitaire et va lancer la VoLTE (en test)

Ce week-end se tenait l'habituelle convention Free, où le FAI recevait quelques représentants de sa communauté pour faire le bilan de l'année passée et évoquer les nouveautés à venir.

On apprend à cette occasion que la VoLTE (permettant de faire passer la voix par les données sur un réseau mobile) arrive, un « test » étant promis d'ici peu.

Free Mobile est pour rappel le dernier grand opérateur à ne pas la proposer, ce qui tranche avec son image d'innovateur. Certains s'y sont mis dès 2016. Le forfait à 2 euros pourrait être renforcé, alors qu'il a été question de simplification des offres (enfin sur le fixe ?).

Outre des sneakers personnalisées et autres goodies, on a pu obtenir des informations sur des évolutions du côté du réseau, alors que le compte Free 1337 vient d'être lancé sur Twitter. « On a maintenant deux transitaires[...] on agrandit les capacités d'interconnexion du réseau » a ainsi indiqué Xavier Niel.

Certains y voient un signal positif après le départ de Rani Assaf, alors que d'autres se demandent qui vient compléter Cogent. Selon plusieurs intervenants, il s'agirait de Telia. Il n'a, semble-t-il, pas été question d'un éventuel retour de FreeIX.