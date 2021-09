Firefox sera fourni sous forme de snap dans Ubuntu Desktop 21.10

Le changement sera invisible pour les utilisateurs, mais implique pour Mozilla plusieurs bénéfices. C’est en effet le père de Firefox qui a approché Canonical pour lui suggérer de laisser tomber le classique fichier DEB au profit de Snap.

Pourquoi ? Plusieurs raisons sont données : le fonctionnement identique sur tous les systèmes ayant snapd, la mise à jour rapide et simplifiée et un temps moindre passé sur la maintenance. Au vu de la situation complexe de Mozilla depuis un moment, on comprend que l’éditeur veuille se simplifier un peu la vie.

Ce changement sera effectif avec Ubuntu Desktop 21.10, que ce soit en installation neuve ou en mise à jour. Les variantes ne sont pas encore concernées, la version deb de Firefox sera maintenue pendant tout le cycle de vie de la 21.10. La transition devrait être achevée d’ici la 22.04, qui sera la nouvelle LTS.

Canonical explique dans un billet avoir beaucoup appris avec le passage de Chromium en snap, notamment en résolvant les problèmes initiaux de lancement plus lent. En fait, Canonical s’attend à ce que Firefox soit plus rapide en snap grâce à une chaine d’outils plus récente, basée sur Clang et Rust. Firefox sera en outre mieux protégé grâce à la sandbox des snap.

Précision importante, les utilisateurs n’auront pas obligation à se servir du snap. Firefox distribuera toujours les versions classiques pour systèmes i386 et amd64 depuis le site officiel. Le snap sera simplement la version fournie par défaut par le système et dans le Store d’Ubuntu.