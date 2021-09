Oracle lance la version 17 LTS de Java, avec une nouvelle licence

Le Java Development Kit 17 est disponible depuis quelques jours. Il s’agit d’une mouture LTS, donc supportée 8 ans. Ce n’était pas arrivé depuis JDK 11 il y a trois ans, dont le support court jusqu’en 2026. Les versions sorties entre-temps tous les six mois ne sont supportées que jusqu’à la suivante.

Les nouveautés de Java 17 sont aussi nombreuses qu’importantes. Elle contient notamment 14 JEP (Java Enhancement Proposal), dont les classes scellées, capables de restreindre les types qui peuvent en hériter, une clause allows renseignant les sous-classes autorisées.

Java 17 fournit également de nouveaux générateurs de nombres pseudo-aléatoires, restaure une sémantique stricte pour les opérations en virgule flottante, supprime le compilateur expérimental AOT et JIT, propose une nouvelle API vectorielle, dispose d’un portage macOS/AArch64 (Apple Silicon), un nouveau pipeline graphique pour macOS (basé sur Metal) ou encore une encapsulation forte des éléments internes du JDK.

L’un des plus gros changements a trait à la licence. Java 17 est en effet fourni sous licence NFTC, pour No-Fee Terms and Conditions. Non open source, elle a pour mission de faciliter la vie des développeurs.

NFTC garantit notamment une utilisation gratuite pour tout le monde, y compris en production et commerciale. Elle couvre les mises à jour trimestrielles et autorise la redistribution tant que celle-ci n’est pas payante. Elle est inaugurée avec JDK 17, n’est pas rétroactive et couvrira les moutures LTS jusqu’à un an après la sortie de la LTS suivante.