Trois mercenaires américains mis à l'index pour cyberespionnage, dont un cadre d’ExpressVPN

Trois anciens agents de la NSA qui travaillaient comme cyberespions pour les Émirats arabes unis ont accepté, pour éviter toutes poursuites, de payer au total 1,69 million de dollars. Ils ont reconnu avoir enfreint les lois américaines sur le piratage et les interdictions de vendre des technologies militaires sensibles, rapporte l'agence Reuters.

Dans le cadre du projet Raven, unité clandestine chargée d'espionner les ennemis supposés de la monarchie, ils avaient contribué à pirater des réseaux informatiques aux États-Unis, ainsi que les comptes de journalistes, de gouvernements rivaux et de militants des droits humains, dont un militant des droits de l'homme yéménite lauréat du prix Nobel et un animateur d'une émission de télévision de la BBC. Certains avaient ensuite été torturés par les forces de sécurité des Émirats arabes unis, précise Reuters.

MotherBoard révèle de son côté qu'ExpressVPN avait été informé que son directeur de l'information faisait partie des trois mercenaires impliqués : il avait même divulgué « de manière proactive et transparente avec nous dès le début », ce dont il était accusé. « En fait, c'est son histoire et son expertise qui ont fait de lui une embauche inestimable pour notre mission, afin de protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs », a déclaré ExpressVPN à Motherboard dans un communiqué.

« Daniel possède une compréhension approfondie des outils et des techniques utilisés par les adversaires contre lesquels nous visons à protéger les utilisateurs et, en tant que tel, est un expert particulièrement qualifié pour conseiller sur la défense contre de telles menaces. Notre produit et notre infrastructure ont déjà bénéficié de cette compréhension afin de mieux sécuriser les données des utilisateurs », poursuit le communiqué.