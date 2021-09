TV The Frame : Samsung propose des œuvres du Louvre

Le fabricant explique qu’il « s’agit du premier musée français à proposer ses œuvres au sein de l’Art Store ». Ce dernier est pour rappel payant : 4,99 euros mensuels ou 49,99 euros par an.

En tout, une soixantaine d’œuvres et photographies sont proposées, parmi lesquelles on retrouve des « incontournables tels que La Joconde ou encore Les Noces de Cana, mais aussi des photos des salles majestueuses du Louvre, de son architecture et de ses environs ».

« Chaque œuvre sera accompagnée d’une description permettant de découvrir son histoire », précise Samsung. « D’autres contenus exclusifs » seront annoncés plus tard pour les possesseurs d’une TV The Frame.

Une interview maison croisée entre Samsung et Le Louvre est disponible par ici.