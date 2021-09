Office 2021 sera lancé le 5 octobre, la branche LTSC disponible pour les entreprises

La nouvelle version de la licence perpétuelle sera commercialisée à la même date que Windows 11. Les entreprises, elles, peuvent l’acheter depuis hier soir en version LTSC (Long Term Servicing Branch). Dans les deux cas, le support classique est de cinq ans, suivi par cinq autres années de support étendu.

Quelle différence avec Office 365 ? Office 2021 reprend toutes les nouveautés de ces dernières années et les rassemble dans une version que l’on paye en une seule fois. Microsoft n’a pas donné de tarif, mais si la grille ne change pas, la mouture Famille et Étudiant sera par exemple à 149 euros.

Il n’y a donc pas d’abonnement à payer. Attention cependant : les fonctions sont figées dans le temps. Contrairement à Office 365, il n’y aura pas d’apports tous les mois ni d’autres bonus comme 1 To de stockage dans OneDrive. Si vous avez un abonnement Office/Microsoft 365, cette nouvelle licence perpétuelle n’apporte rien.

Pour les personnes détentrices d’une ancienne version 2019, 2016 ou plus ancienne, le bond sera appréciable. On retrouvera dans Excel des fonctions dont nous avions parlé, comme XLOOKUP et les Dynamic Arrays, PowerPoint peut désormais enregistrer un diaporama avec narration, Outlook trouve plus vite les emails, etc.

Office 2021 dispose en outre d’améliorations plus générales, par exemple un rafraîchissement global des interfaces, de meilleures performances (notamment dans Excel), le support du format OpenDocument 1.3, une recherche plus rapide ou encore la prise en charge de l’architecture Apple Silicon sur Mac.