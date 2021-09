France Relance : voici les premiers lauréats du volet spatial

Il est doté d’un montant de 515 millions d’euros – dont 150 millions pour des technologies duales civile et militaire. Il s’adresse « à toutes les entreprises de la filière, dont beaucoup ont une activité également dans le secteur aéronautique, et ont par conséquent été doublement touchées par la crise ».

Le plan se décompose en trois volets, à commencer par les lanceurs ESA pour « faire face aux surcoûts du programme Ariane ». Puis l'innovation avec la « relance des industriels du spatial impactés par la crise ». Enfin le financement de la recherche spatiale via des « technologies et compétences nécessaires pour les futures capacités spatiales duales ».

Les premiers lauréats s’inscrivent dans le second volet, Innovation France. Pêle-mêle nous avons parmi les vainqueurs ArianeGroup avec des « contrats pour investir sur son site de Vernon (Eure) », des projets thématiques et collaboratifs, ainsi qu’un « Plan nanosatellites ». De plus amples détails sont disponibles dans ce document.