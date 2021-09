Microsoft généralise la connexion sans mot de passe aux comptes grand public

Ce n'est une surprise pour personne puisque le mouvement est entamé chez l'éditeur depuis des années, qui fait régulièrement des annonces à ce sujet.

Il ajoute aujourd'hui que les utilisateurs peuvent se connecter sans mot de passe à l'ensemble de ses outils grand public. Une migration qui demandera quelques semaines pour être totalement complétée.

Vous pouvez ainsi utiliser une clé de sécurité, la biométrie via Windows Hello ou l'application Microsoft Authenticator. Seul cas non géré, et pas des moindres : il n'est toujours pas possible de se connecter à Windows 10/11 via une clé de sécurité sans outil tiers.

On y vient néanmoins peu à peu, puisqu'il est désormais possible d'ajouter un compte Microsoft à une machine simplement en connectant une telle clé pendant le processus d'installation par exemple. Nous en reparlerons sous peu.

Microsoft tiendra d'ailleurs une conférence sur le passwordless le 13 octobre.