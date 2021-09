Le VPN de Mozilla ajoute DNS personnalisé et Multi-hop

Disponible depuis fin avril en France, le service a depuis passé un audit indépendant qui a conduit à la mise en place de deux correctifs. Mozilla revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec deux nouvelles fonctionnalités.

Comme son nom l’indique, Custom DNS permet d’utiliser le DNS de votre choix, en plus de ceux par défaut de Mozilla. La seconde, baptisée Multi-hop vous permet d’utiliser non pas un, mais deux serveurs VPN l’un à la suite de l’autre.

Votre connexion passe alors par un premier serveur VPN (comme c’était le cas jusqu’à présent), puis par un second serveur avant d’accéder à Internet. Cette mise à jour est disponible sur Android, Linux, macOS et Windows. Elle arrivera plus tard pour iOS.