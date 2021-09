iPad (mini), iPhone 13 (mini/Pro/Max) et Watch Series 7 : Apple dévoile ses nouveautés

Comme prévu, Tim Cook a annoncé hier soir les mises à jour de plusieurs des produits phare de l'entreprise. Les intervenants se sont multipliés sur scène, rappelant les engagements environnementaux d'Apple, montrant la diversité qui y règne… mais aucun n'est revenu sur les problèmes qui secouent actuellement le géant américain.

C'est donc tout en positivisme que l'on a découvert un iPad de 9e génération passant du SoC A12 Bionic à l'A13 Bionic, avec un écran désormais sRGB/True Tone. La caméra avant a droit au grand angle, l'arrière propose un zoom 2x, avec quelques améliorations pour la vidéo, mais toujours pas de Wi-Fi 6 ou de 5G. Prix de départ : 384 euros (64 Go).

C'est le nouvel iPad mini qui était la star de la soirée, avec son design désormais inspiré des derniers iPad Air/Pro. Son format est revu, avec une dalle de 8,3" (7,9" précédemment). Ses dimensions sont en effet désormais de 195,4 x 134,8 x 6,3 mm.

Le SoC fait un bon et passe de l'A8 à l'A15 Bionic, la dalle est une Liquid Retina (P3, True Tone), les capteurs photos/vidéo ont été revus, le son stéréo est désormais panoramique, l'Apple Pencil de 2e génération est géré, tout comme le Wi-Fi 6 et la 5G (Nano SIM + eSIM). Le connecteur principal passe à l'USB Type-C. Son prix de départ est de 559 euros (64 Go).

La Watch Series 7 ne sera pas disponible avant l'automne, et n'est donc pas encore intégrée à l'outil de comparaison d'Apple. C'est principalement son écran qui est mis en avant, plus résistant, avec des bordures plus fines et donc une surface d'affichage plus grande. Elle permet aussi de revoir le tarif des autres modèles à la baisse.

L'iPhone 13 est pour sa part toujours décliné en quatre versions : classique, mini, Pro et Pro Max. Outre le passage à l'A15 Bionic, Apple met en avant son mode cinématique, les styles photographiques et la double eSIM. Les modèles Pro ont également droit à un écran ProMotion (120 Hz, rafraîchissement variable), leur zoom optique passe à 3x à l'avant, 6x/15x (numérique) à l'arrière. Les tarifs du modèle de base varient de 809 euros (mini) à 1 259 euros (Pro Max).

Rien n'a été annoncé concernant une éventuelle connexion satellite (qui y avait cru ?), les AirPods ou les HomePods. Du côté des services, Apple tv+ a eu droit à quelques bandes-annonces et on apprend que Fitness+ sera lancé en France à la fin de l'année.