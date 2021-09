Firefox court-circuite Windows pour faciliter son utilisation par défaut

Dans un article mi-août, nous avions abordé l’un des problèmes de Windows 11 : la déclaration des applications par défaut. Si d’un côté certains apprécieront la granularité du nouveau mécanisme, beaucoup pesteront contre l’idée de devoir associer une application à chaque type de fichier.

Windows 11 : grogne générale sur le choix du navigateur par défaut

Même chose pour les navigateurs, et presque tous sont impactés par ce changement. Nous avions noté que Firefox échappait à la règle, le bouton « Définir par défaut » dans ses paramètres permettant effectivement de le déclarer comme tel, sans même passer par les réglages de Windows.

Le changement avait été repéré dans Firefox 91, et on ne savait pas très bien ce que Mozilla avait fait. Comme confirmé à The Verge, il s’agit d’un choix pleinement assumé, valable autant pour Windows 10 que 11.

« Les gens devraient pouvoir définir simplement et facilement des applications par défaut, mais ils ne peuvent pas. Tous les systèmes d’exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour les statuts par défaut […]. Puisque ce n’est pas le cas sous Windows 10 et 11, Firefox s’appuie sur d’autres aspects de l’environnement Windows pour offrir aux gens une expérience similaire à ce que Windows propose avec Edge […] ».

Plus précisément, Mozilla a pratiqué de la rétro-ingénierie sur Edge et son mécanisme de déclaration par défaut. Microsoft a réagi en se contentant d’expliquer que cette méthode n’était pas supportée. Pire, elle contournerait certains mécanismes de protection.

On attend maintenant de voir combien suivront la même méthode et combien de temps Microsoft laissera faire avant qu’une décision soit prise. Idéalement, permettre à tout le monde d’être traité de la même manière que son propre logiciel.