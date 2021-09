Du Litecoin chez Walmart ? La fausse annonce officielle sème la zizanie

L’histoire commence par un communiqué de presse publié sur la plateforme GlobeNewswire : « Walmart annonce un partenariat majeur avec Litecoin (LTC) », comme le rapporte Mashable.

Il est repris par de nombreux blogs et des sites d’importance comme CNBC et Reuters, y compris le compte certifié @Litecoin. L’effet ne se fait pas attendre : le cours du Litecoin explose et s’approche des 200 euros, au lieu des 150 habituels.

Certains sont néanmoins sceptiques… à raison puisque cette annonce s’effondre ensuite comme un château de cartes. Walmart contacte la presse pour expliquer que le communiqué est faux. Le compte Litecoin Foundation confirme. Les articles et autres tweets sont retirés/corrigés les uns à la suite des autres. Certains articles sont toujours en ligne, sans aucune modification…

À y regarder de plus près, Mashable soulève plusieurs points suspects, notamment l’adresse email du compte utilisé sur GlobeNewswire : william.white@walmart-corp.com. walmart-corp.com est un nom de domaine créé il y a moins d’un mois et qui n’appartient à priori pas à la boutique.

GlobeNewswire explique qu’un « compte d'utilisateur frauduleux avait été utilisé pour publier un communiqué de presse illégitime » et qu’il a rapidement été retiré. « Cela ne s'est jamais produit auparavant et nous avons déjà mis en place des étapes d'authentification améliorées pour éviter que cet incident isolé ne se reproduise à l'avenir ». Une enquête est en cours et Globe Newswire collabore avec les autorités compétentes.

Le cours du Litecoin est depuis revenu à son niveau d’avant cette annonce, aux alentours des 150 euros. Les intentions derrière cette annonce ne sont pas connues et nous ne savons pour le moment pas si certains ont profité de la fulgurante ascension pour effectuer opérations lucratives.