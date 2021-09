KeePass 2.49 améliore son Auto-Type

Nouvelle mouture pour le gestionnaire de mots de passe, qui revoit certains aspects de son interface ou encore de son ergonomie. Auto-Type reçoit notamment plusieurs améliorations pour en simplifier l’usage.

Cette fonction permet de définir des séquences d’actions à exécuter dans la fenêtre active. Elle permet notamment le remplissage des champs d’authentification dans une page web. Les étapes sont alors : séquence de caractères, Tab, séquence de caractères et Entrée.

Un nouveau menu contextuel fait ainsi son apparition pour les associations, avec de nouvelles commandes à la clé : Copy Target Window(s), Copy Sequence(s), Copy Item(s), Paste Item(s), Duplicate Item(s) et Select All. Un bouton « Plus » apparaît d’ailleurs à droite des associations pour renvoyer vers ces éléments.

On note aussi deux nouvelles colonnes, baptisées Enabled et Sequences, permettant de classer les éléments par activation ou séquence.

Améliorations également pour l’accessibilité. Par exemple, KeePass 2.49 permet aux lecteurs d’écrans de prendre en charge les textes dans les bannières. Quelques nouveautés générales enfin, dont le support des fichiers JSON de Keeper 16.0.0 pour l’importation, et des améliorations pour l’export HTML.