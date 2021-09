JetBrains se lance à l’assaut des scientifiques avec son nouvel IDE DataSpell

Disponible au sein d’un EAP (Early access program), DataSpell est un environnement de développement intégré à destination des scientifiques (data scientists) et des personnes manipulant de très grandes quantités de données.

Une attaque en règle contre Visual Studio Code et son extension Python ? JetBrains ne compte pas remplacer les notebooks Jupyter, avec lesquels DataSpell est compatible. Le nouvel environnement veut surtout éviter autant que possible d’avoir à écrire du code en permettant une exploration plus simple des données.

« Quand on parle d’écosystème Python, il n’y a jamais eu d’IDE conçu spécifiquement pour la science des données. […] D’un côté, DataSpell apporte une grande variété d’outils pour la science des données, dont les notebooks, REPL interactifs, lots de données, explorateur de visualisation et support de Conda.

De l’autre, il offre une assistance intelligente de développement pour Python et des tonnes d’autres outils, le tout intégré sans heurts dans une interface utilisateur unifiée ».

Pour l’instant, les développeurs intéressés doivent être invités pour participer à cet accès anticipé. Cependant, JetBrains envoie des invitations à toutes les personnes en faisant la demande. Une vidéo a été publiée pour montrer un peu plus les capacités de DataSpell.