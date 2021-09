Démarchage téléphonique : 4,3 millions d’euros d’amende en 2020

En 2020, indique le gouvernement, « 1 503 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 108 démarcheurs ne respectant pas le dispositif d'opposition au démarchage téléphonique ».

Le montant total des amendes infligées est de 4,3 millions d’euros. Un montant « doublé par rapport à l'année 2019 ».

Selon l’exécutif, « les appels téléphoniques non désirés et répétés, effectués à tout moment de la journée, dans le but de leur vendre un produit ou de leur fournir un service qu'ils ne souhaitent pas, constituent une véritable nuisance ».

Il rappelle que « le Code de la consommation interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition Bloctel et punit d'une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale la violation de cette interdiction ». Bloctel compte à ce jour 4 millions d'inscrits.