Facebook a partagé des données partielles et biaisées à des chercheurs en désinformation

Facebook vient de reconnaître son erreur et de s'excuser auprès de la centaine de chercheurs universitaires. Ce groupe travaille depuis le scandale de Cambridge Analytica en 2018 sur l'impact des réseaux sociaux sur les élections et la démocratie au sein du consortium Social Science One, rappelle le Washington Post.

Facebook a en effet accidentellement exclu les données d'utilisateurs américains qui n'avaient aucune tendance politique détectable – un groupe qui représentait environ la moitié de tous les utilisateurs de Facebook aux États-Unis.

Gary King, professeur à Harvard et coprésident de Social Science One, a déclaré que des dizaines d'articles de chercheurs affiliés à Social Science One s'étaient appuyés sur les données depuis que Facebook avait partagé l'ensemble défectueux en février 2020, mais que l'impact ne pourrait être déterminé qu'après que Facebook aura fourni les données corrigées pouvant être réanalysées. Il estime que certaines des erreurs pourraient causer peu ou pas de problèmes, mais que d'autres pourraient être graves.

L'ancien coprésident du groupe, le professeur de droit de Stanford, Nathaniel Persily, a déclaré à propos de l'incident : « C'est un scandale et une violation fondamentale des promesses faites par Facebook à la communauté des chercheurs. Cela démontre également pourquoi nous avons besoin d'une réglementation gouvernementale pour obliger les sociétés de médias sociaux à développer des programmes de partage de données sécurisés avec des chercheurs indépendants externes. »