Google One : nouveau palier 5 To à 24,99 euros par mois (249,99 euros par an)

La société propose depuis longtemps du stockage en ligne, à partir de 100 Go à 1,99 euro par mois, puis 200 Go à 2,99 euros et 2 To à 9,99 euros. Le bond était ensuite important : 10 To pour 49,99 euros par mois.

Comme repéré par 9to5Google, un nouveau palier intermédiaire est disponible : 5 To pour 24,99 euros par mois, ou 249,99 euros par an pour un paiement en une seule fois. Ce forfait arrive alors que la société ne propose plus de stockage illimité gratuit avec Google Photos.

Les offres avec 20 et 30 To sont toujours disponibles, pour respectivement 99,99 et 149,99 euros par mois.