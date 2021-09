Apple : imbroglio autour du licenciement d’Ashley Gjøvik

« Pendant des mois, Gjøvik a tweeté ouvertement sur des allégations de harcèlement, de surveillance et de sécurité au travail », rapelle The Verge. Elle s’inquiétait notamment que son bureau se trouvait sur un site classé « superfund », affirmait avoir été victime d’harcèlement et d'intimidation de la part de son équipe et de son manager, et du manque de respect de sa vie privée.

« Elle a été mise en congé administratif début août pendant qu'Apple enquêtait sur certaines de ces préoccupations – un placement qu'elle dit avoir demandé en dernier recours », expliquent nos confrères.

Récemment, elle aurait été contactée par Apple afin de discuter dans l’heure d’une « question de propriété intellectuelle sensible ». Toujours selon The Verge, Gjøvik aurait déclaré qu'elle souhaitait « conserver toutes les communications par écrit et indiquait qu'elle transmettait la correspondance au NLRB », où elle a déposé une plainte.

Il s’agit du National Labor Relations Board, « une agence indépendante du gouvernement fédéral américain chargée de conduire les élections syndicales et d'enquêter sur les pratiques illégales dans le monde du travail », indique Wikipédia.

Apple en aurait conclu que son employée ne souhaitait pas participer à cette réunion. La société aurait alors pris une décision basée sur les informations dont elle disposait : « Vu la gravité de ces allégations », elle a décidé de suspendre le compte de Gjøvik. Quelques heures plus tard, cette dernière recevait un email l’informant de son licenciement.

Interrogé par nos confrères, un porte-parole de la société botte en touche : « Nous sommes et avons toujours été profondément engagés à créer et à maintenir un milieu de travail positif et inclusif. Nous prenons toutes les préoccupations au sérieux et nous enquêtons de manière approfondie chaque fois qu'une question est soulevée et, par respect pour la vie privée de toutes les personnes impliquées, nous ne discutons pas de questions spécifiques concernant les employés ».

Une affaire qui intervient alors que la grogne monte chez certains employés de l'entreprise.