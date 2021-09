Ray-Ban Stories : des lunettes connectées en partenariat avec Facebook

Les deux sociétés avaient officialisé leur collaboration il y a un an déjà. Aujourd’hui, les « lunettes intelligentes » sont disponibles. Elles « permettent de prendre des photos et des vidéos de manière authentique, de partager vos aventures, d’écouter de la musique ou de passer des appels ». Elles ne manqueront pas de soulever quelques inquiétudes en matière de respect du droit à l'image.

Elles disposent de deux capteurs de 5 Mpixels placés de chaque côté des verres. Ils permettent de capturer des images et d’enregistrer des vidéos jusqu’à 30 secondes. « Une lumière LED intégrée indique aux personnes à proximité que vous êtes en train de prendre une photo ou une vidéo ». De plus amples informations sur les questions de vie privée sont disponibles par ici.

Il y a également une partie audio : « des haut-parleurs ouverts et discrets sont intégrés et accompagnés d’un réseau audio à trois microphones pour assurer une transmission de qualité de la voix et du son des appels vocaux et vidéos ». Une application compagnon Facebook View est disponible sur Android et iOS.

Pas moins de 20 styles différents sont proposés. Les Ray-Ban Stories sont vendues en ligne et dans des boutiques aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Rien n’est précisé concernant la France.