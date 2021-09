Matrix Resurrections : la bande-annonce est en ligne

Le quatrième film de la saga, réalisé par Lana Wachowski, est annoncé pour le 15 décembre dans les salles de cinéma. Après deux ans d'attente et des mois de teasing, on peut enfin découvrir ses premières images sur fond de White Rabbit de Jefferson Airplane (forcément).

Comme l'on pouvait s'y attendre, la symbolique est forte et les easter eggs nombreux dans cette bande-annonce qui esquisse ses critiques du monde actuel. De quoi assurer des semaines d'analyses et d'articles reprenant chaque image dans les moindres détails.

On retrouve également de multiples scènes et effets qui rappellent des moments de la première trilogie. Avec une touche de modernité en plus, de nouveaux personnages et un Neo qui semble revigoré et bien plus fort (même si personne n'a tué son chien).

Mais il faut sans doute s'attendre à quelques surprises, qui se dévoileront au fil de ces trois mois de campagne promotionnelle, jusqu'à la découverte de l'œuvre finale