Vivaldi est désormais le navigateur par défaut dans Manjaro Cinnamon

La distribution Linux s’est choisi un nouveau butineur par défaut, remplaçant Firefox par Vivaldi. C’est la première fois que le navigateur norvégien se retrouve à une telle place dans un système d’exploitation.

Plus précisément, c’est pour l’instant la version Cinnamon de Manjaro, entretenue par la communauté, qui en bénéficie.

« Dans nos dépôts, Manjaro fournit toujours la dernière version de Vivaldi, et grâce au contact direct avec les développeurs, nous pouvons inclure des thèmes par défaut correspondants pour nos éditions. […] Avec sa vitesse de navigation remarquable, sa personnalisation exceptionnelle et tout particulièrement son respect de la vie privée, Vivaldi et Manjaro sont pour moi faits l’un pour l’autre », a indiqué Bernhard Landauer, coprésident de Manjaro. N’en jetez plus.

L’apparence du navigateur a été adaptée et un thème spécialement créé pour Manjaro, pour refléter le mélange de gris anthracite et de vert. Pour le reste, il s’agit surtout de lister les qualités du navigateur.

Vivaldi n’apparaîtra par défaut que sur les installations neuves. Le paramètre ne change pas sur les systèmes déjà en place. Son installation classique ne change pas, Vivaldi reste disponible dans le même dépôt officiel configuré par défaut.