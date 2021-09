Faites un don à e-Enfance/3018, Cédric O portera votre t-shirt

Hier, la CyberTaskForce organisait un match caritatif au Parc des princes, au profit de l'association e-Enfance et du 3018, un numéro court pour les jeunes victimes de violences numériques. Un évènement sponsorisé par différentes entreprises, dont Google. 40 000 euros ont été récoltés.

Pour l'occasion, des joueurs professionnels étaient présents, ainsi que des membres de la CNIL et de l'Arcep, le député Eric Bothorel et le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Dans les photos publiées par ce dernier, le t-shirt de son équipe étaient pris de dos uniquement. Et pour cause, de face, un large logo Google était affiché.

C'est ce que l'on voit dans des clichés publiés par e-Enfance ou encore l'Arcep, notamment une photo où l'on voit sa présidente, Laure de La Raudière, poser dans un t-shirt aux couleurs de l'autorité aux côtés du secrétaire d'État arborant le logo de Google.

Une publication qui a fait réagir, notamment Thomas Fauré, fondateur de la plateforme Whaller. Il a proposé à Cédric O d'arborer un t-shirt aux couleurs de son entreprise et a invité d'autres acteurs français à faire de même. Réponse de l'intéressé : « Avec grand plaisir @faure_t mais j’aurai plus de plaisir encore à le porter si vous en profitez pour faire un don à @eenfance ! ».