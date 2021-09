L’évènement Apple de rentrée aura lieu le 14 septembre

Les rumeurs ne laissaient plus guère place au doute, mais Apple a confirmé l’information hier soir. Son évènement de rentrée, où seront dévoilés les nouveaux iPhone, aura bien lieu le 14 septembre à 19h.

La « Keynote » de septembre est toujours réservée aux nouveaux téléphones, mais de nombreuses rumeurs se concentrent sur cette fin d’année. Il est possible qu’Apple dévoile d’autres produits à cette occasion.

Sont ainsi attendus des iPad, des Mac et des AirPods durant l’automne. Pour les tablettes, ce sont surtout les modèles classique et Mini qui sont concernés. Côté Mac, on est presque assurés de voir les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avant la fin de l’année. Apple profitera donc peut-être du 14 septembre pour présenter certains de ces produits.

Notez que la Keynote de rentrée sert également à annoncer les dates de diffusions pour les nouveaux systèmes. iOS/iPadOS 15 devrait donc arriver très vite, le nouveau macOS étant traditionnellement diffusé quelques semaines plus tard. tvOS 15 et watchOS 8 sont également dans la balance.