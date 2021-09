La trajectoire et des précisions sur le « bolide » qui a traversé le ciel français

L’événement s’est déroulé ce dimanche 5 septembre 2021, à 23h 47min et il était visible depuis un large quart nord-ouest de la France. L’Observatoire de Paris rappelle que dans cette situation, un bolide est « un météore (synonyme d’étoile filante) très lumineux. On désigne généralement par bolide tout météore plus lumineux que la planète Vénus (l’astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune) ».

Dans le cas présent, il a été détecté par le réseau FRIPON (qui comprend une centaine de caméras déployées sur tout le territoire français) et près de 400 témoins. Les scientifiques ont ainsi pu reconstituer sa trajectoire :

« Les principaux paramètres de l’événement sont un passage au zénith de Brest et une fin de trajectoire brillante dans la Manche à 39 km d’altitude.

L’objet se déplaçait très vite. C’est en partie ce qui a expliqué l’intensité de sa luminosité. La vitesse initiale de 21,5 km/s (77 500 km/h) et une inclinaison de 34° par rapport à l’horizontal n’ont par permis la survie d’une météorite. L’objet d’une vingtaine de centimètres s’est complètement désintégré dans l’atmosphère ».