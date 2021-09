Les trolls pro-russes passent aussi par les commentaires

32 médias occidentaux de premier plan ont été la cible d’une « opération d’influence majeure » menée par des trolls pro-russes propageant de la désinformation favorable aux intérêts du Kremlin, relève Le Parisien.

Parmi les médias visés, dans 16 pays, par « ces infiltrations systématiques et étendues » figurent The Times au Royaume-Uni, Le Figaro en France, Der Spiegel et Die Welt en Allemagne, La Stampa en Italie, The Washington Post ou Fox News aux États-Unis.

Une étude sur les tensions croissantes entre l’Ukraine et la Russie menée par l’Institut de recherche sur le crime et la sécurité de l’université de Cardiff a en effet identifié 242 articles publiés entre février et mi-avril truffés de commentaires « provocateurs pro-russes ou anti-occidental ».

Ces commentaires, publiés par des trolls changeant facilement d’identité, servaient ensuite de base à des articles ou publications de médias et canaux russophones.

« En détournant les sections des commentaires des médias occidentaux », dénués de protection dans ce domaine, cette campagne « a pu présenter sa propagande comme un reflet de l’opinion dominante », explique le professeur Martin Innes, qui dirige l’institut de recherche.