WhatsApp permet les transferts d’historique d’iOS vers Android

La fonction était réclamée depuis longtemps, elle est maintenant là : le transfert de tout l’historique des échanges, d’iOS vers Android.

Depuis la dernière version de l’application, l’opération est possible. Il faut raccorder l’iPhone au smartphone Android à l’aide d’un câble USB-C vers Lightning. Les photos, vidéos et messages vocaux sont également pris en charge. WhatsApp précise que l’opération est locale et qu’aucune donnée ne passe par ses serveurs.

La fonction n’est pour l’instant disponible que sur les smartphones Samsung ayant Android 10 au moins. « Ce n'est qu'un début. Nous avons hâte de mettre cette option à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs, qui pourront ainsi passer d'une plate-forme à une autre et emporter leurs discussions avec eux de manière sécurisée », ajoute l’éditeur.