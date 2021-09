Virgin Galactic : des voyants jaune et rouge durant le vol de Richard Branson, la FAA ouvre une enquête

Le 11 juillet, environ une minute après l'allumage du moteur de la fusée, « un voyant jaune est apparu sur la console du vaisseau » alors qu’il était à 32 km d’altitude et volait à plus de deux fois la vitesse du son.

Problème, « il déviait de sa trajectoire et le voyant avertissait les pilotes que leur trajectoire de vol était trop peu profonde et que le nez du navire n'était pas suffisamment vertical », explique le New Yorker.

Les pilotes ont tenté de redresser la barre, mais ce n’était pas suffisant : « ils accéléraient ensuite à Mach 3, avec une lumière rouge dans le cockpit ». N’importe qui se doute bien qu’un voyant rouge n’est pas bon signe. Fort heureusement, la fusée et les membres d'équipage sont revenus se poser sans encombre.

Du côté de la société, on affirme que tout va bien : « Bien que la trajectoire finale ait dévié de notre plan initial, il s'agissait d'une trajectoire de vol intentionnelle et contrôlée ».

Ce n’est pas tout : « les données récupérées de Flightradar24 montrent que le véhicule a volé en dehors de son espace aérien désigné », ce qui a été confirmé par la FAA à nos confrères. La Federal Aviation Administration a donc décidé d’ouvrir une enquête.

Un porte-parole de Virgin Galactic confirme que durant 1min40, le vaisseau était en dehors de son périmètre et reconnait ne pas avoir initialement informé la FAA. Une enquête est ouverte sur ce point, Virgin Galactic est clouée au sol pour le moment.

Virgin Galactic a pour rappel été confronté à un accident mortel en 2014. L’enquête officielle avait conclu à une erreur humaine : le système de freinage aurait été actionné trop tôt alors que le moteur était toujours en pleine poussée.