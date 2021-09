Messenger propose les appels audio et vidéo chiffrés de bout en bout

Une bonne nouvelle, mais qui ne concerne que le mode « conversation secrète ». Cette fonction, apparue en 2016, permettait déjà d’échanger des messages chiffrés de bout en bout (E2E), au prix de nombreuses fonctions absentes.

Dans ce mode, utilisable seulement en tête à tête, il est maintenant possible de passer un appel audio ou vidéo avec le même traitement. Facebook n’est en théorie plus capable de savoir ce qui transite. On est encore loin de WhatsApp, qui dispose de ce chiffrement par défaut pour l’ensemble des échanges, y compris de groupes.

La partie texte reçoit une petite amélioration de son côté. Au moment de choisir une expiration pour un message, la liste des possibilités est plus riche, avec notamment une option de 5 secondes. Précédemment, le temps minimum était d’une minute.

Notez cependant que Facebook semble plus sérieux sur l’arrivée du chiffrement de bout en bout. Plusieurs fonctions en bêta peuvent être proposées aléatoirement aux utilisateurs. Par exemple, l’activation du chiffrement E2E pour certains groupes de conversation existants. Côté Instagram, on peut se voir proposer de l’activer sur les messages directs.