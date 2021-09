Shadow bientôt disponible sur Apple M1, pour Raspberry Pi, l'écran « remote » arrive

L'équipe organisait hier un Shadow News pour évoquer ses annonces de début de semaine avec la communauté et revenir plus en détails sur certains points, avec quelques nouvelles au passage. 1 000 des 5 000 instances mises en vente ont trouvé preneur.

On apprend ainsi qu'une version optimisée M1 du client sera bientôt là, une version alpha étant disponible ici. Outre le double écran déjà proposé, il sera possible d'utiliser un second appareil (PC, tablette, smartphone, TV, etc. ) comme écran « remote » complémentaire.

Cette fonctionnalité avait déjà été développée et mise en avant par le passé, mais était restée au stade d'alpha. L'objectif est de la rendre disponible à l'ensemble des clients et exploitable au quotidien.

Le travail sur la version Raspberry Pi a repris suite aux demandes (un client étant disponible pour Ubuntu actuellement), de manière active mais sans date précise. L'équipe de Recalbox s'est d'ailleurs manifestée pour une éventuelle intégration à son OS de retrogaming.

Sur les nouvelles configurations, il a été confirmé que les tests étaient en cours mais que rien ne devrait être commercialisé avant l'année prochaine, l'équipe devant s'adapter aux éventuelles annonces à venir des constructeurs pour ne pas sortir une configuration « qui serait dépassée ».

Des frais de migrations pourraient aussi être demandés pour passer d'une offre à une autre, à la manière de ce que fait Free sur ses box, pour éviter la surcharge de demandes. Le sujet n'est pas encore tranché.

Enfin, un test de débit devrait être ajouté dans le processus d'abonnement, pour mieux informer l'utilisateur sur les capacités de sa connexion vis-à-vis de tel ou tel datacenter. Actuellement, cet outil est présent sur une page tierce pour les datacenters d'Equinix (Paris) ou OVHcloud (Gravelines).